الأرصاد: شمال ليبيا على موعد مع تقلبات جوية شديدة الأسبوع القادم

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توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، حدوث تقلبات جوية قوية بداية من الأسبوع القادم نتيجة منخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الأرصاد، أن المنخفض الجوي سيصل بشكل تدريجي. اعتبارًا من مساء يوم غد الخميس على الشمال الغربي، ويكون تأثيره ملحوظا بداية من الأسبوع القادم.

وذكرت أن التقلبات الجوية ستكون مصحوبة بأمطار وزوابع رعدية وأجواء باردة خاصة على المرتفعات.

وتوقعت الأرصاد، أن المنخفض الجوي سيتحرك خلال الأسبوع القادم ليشمل مدن الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية للمركز فإن السحب تتكاثر في رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة من مساء يوم الغد. مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

ورجّحت الأرصاد، أن الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتمتد يوم الجمعة على الدواخل ومرتفعات الجبل الغربي.

أما في المنطقة الممتدة من الخليج إلى سهل بنغازي وحتى امساعد، الواحات، ومرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.