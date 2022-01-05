إصابة شرطي بعد هجوم “إرهابي” على دورية أمنية في تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصيب شرطي تونسي، بعد هجوم بسلاح أبيض نفذه شخص ينتمي إلى ”تنظيم إرهابي“ على دورية أمنية في بلدة دوز جنوب البلاد .. قبل أن تعتقله الشرطة، وفقًا لوكالة ”تونس أفريقيا“ للأنباء الرسمية .

وقالت الوكالة نقلًا عن مصدر قضائي إن ”المهاجم اعترف بانتمائه إلى تيار أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة“، بحسب ما أوردته ”رويترز“.

عمليات ضد داعش

وتنفذ قوات الأمن التونسية بين الحين والآخر، عمليات ضد عناصر متشددة تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في البلاد.

يشار إلى أن قوات الأمن، أطاحت في أغسطس من العام الماضي .. بخلية متشددة في محافظة سوسة الساحلية، كانت تستعد لاستهداف مقر أمني.

عملية استباقية

وقال مصدر إن قوات الأمن ”نفذت عملية استباقية، ضد الخلية. بعد أن تحصلت وزارة الداخلية على معلومات تفيد باعتزام أفراد الخلية تنفيذ هجوم“.

وأضاف المصدر، أن ”عناصر الأمن داهموا منزل المتشددين، في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة سوسة، حيث تم إلقاء القبض عليهم“.

وأكد أن ”الخلية التي تتكون من 5 أفراد، كانت تستعد لصنع عبوات ناسفة، لاستعمالها في تفجير المقر الأمني“.

تجميد البرلمان

وبحسب المصدر، فإن ”الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في المنطقة ستواصل تحقيقاتها مع المتشددين الخمسة، قبل إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدهم“.

وتم تفكيك هذه الخلية بعد أكثر من أسبوع من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، تجميد البرلمان التونسي، وسحب الحصانة من النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

عملية عسكرية مشتركة

وسبق ذلك في 17 مايو من العام الماضي، قتل القوات الأمنية والعسكرية التونسية المشتركة. 5 عناصر متطرفة بمنطقة ”جبل السلوم“ في محافظة القصرين غرب البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية قولها، إن ”عملية عسكرية وأمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع استهدفت مخابئ لعناصر متطرفة في هذه المنطقة العسكرية المغلقة .. التي شهدت من قبل تحركات وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية والعسكرية“.

إفشال عملية

وفي 12 مايو الماضي، ألقت عناصر الأمن التونسي، القبض على 13 متشددًا في محافظة الكاف، شمال غرب العاصمة تونس، كانوا يختبئون في منزل بحي ”18 يانير“.

وأكد مصدر أمني أن القاء القبض على هذه المجموعة جاء بعد متابعة عناصرها منذ فترة، ورصد تحركاتهم داخل مدينة الكاف.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية، يوم عيد الفطر الماضي، داخل محافظة الكاف وفي محافظات أخرى، منها العاصمة تونس.