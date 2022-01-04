وليامز تلتقي مع صوان في إطار مشاوراتها حول الانتخابات الليبية

4 يناير، 2022 6:56 م
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أخبار ليبيا24

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس الحزب الديمقراطي (رئيس حزب العدالة والبناء الأسبق) محمد صوان.

وقالت وليامز، إنها ناقشت مع صوان إضافة إلى نزار كعوان الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن.

وأضافت، أنها استمعت إلى عرض حول رؤية الحزب بشأن المضي قدما. معتمدين على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات وإرادة ما يقارب 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع.

وأجرت وليامز منذ توليها مهامها الجديدة العديد من اللقاءات والمشاورات مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

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4 يناير، 2022 6:56 م
12

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