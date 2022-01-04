وليامز تلتقي مع صوان في إطار مشاوراتها حول الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا24

التقت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس الحزب الديمقراطي (رئيس حزب العدالة والبناء الأسبق) محمد صوان.

وقالت وليامز، إنها ناقشت مع صوان إضافة إلى نزار كعوان الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن.

وأضافت، أنها استمعت إلى عرض حول رؤية الحزب بشأن المضي قدما. معتمدين على الدعم الشعبي الواسع للانتخابات وإرادة ما يقارب 2.5 مليون ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية بهدف الاقتراع.

2/1 التقيت اليوم بالسيد محمد صوان، والسيد نزار كعوان من الحزب الديمقراطي في طرابلس. ناقشنا الحاجة الملحة للمحافظة على الزخم لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن. pic.twitter.com/SPP8HgK9pD — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 4, 2022

وأجرت وليامز منذ توليها مهامها الجديدة العديد من اللقاءات والمشاورات مع الفاعلين السياسيين الليبيين.