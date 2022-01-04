من الفضاء..رواد صينيين يجرون محادثة عبر الفيديو مع شباب في بكين وهونغ كونغ

4 يناير، 2022 6:23 م
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رواد فضاء_الصين
رواد فضاء_الصين

أخبارليبيا24

أجرى ثلاثة رواد فضاء صينيين على متن محطة الفضاء (تيانقونغ)، محادثة عبر الفيديو مع شباب في بكين وهونغ كونغ وماكاو بعد ظهر السبت، في أول يوم من عام 2022.

وأجرى الرواد محادثة مباشرة من الفضاء إلى الأرض مع نحو 500 طالب في ثلاثة أماكن، في بكين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، حيث شاركوا حلم الفضاء والتطلعات.

وذهب رواد الفضاء تشاي تشي قانغ ووانغ يا بينغ ويه قوانغ فو إلى الفضاء على متن سفينة الفضاء (شنتشو-13) ودخلوا محطة الفضاء يوم 16 أكتوبر، ليبدأوا أطول مهمة مأهولة للبلاد لبناء محطة الفضاء.

وتم بث الحدث على الهواء مباشرة، حيث شارك في استضافته حكومة منطقة هونغ كونغ، وحكومة منطقة ماكاو، ومكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة هونغ كونغ، ومكتب اتصال الحكومة الشعبية المركزية في منطقة ماكاو، ووكالة الفضاء المأهول الصينية، ومجموعة الصين الإعلامية.

4 يناير، 2022 6:23 م
8

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