مردة: أتفقنا مع النواب على موعد الانتخابات وقد يكون قريبا

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أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة في تصريحات صحافية نشرت على وكالة فواصل الأخبارية. وصولهم إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النواب يقضي بإعادة النظر في موعد الانتخابات.

وقال مردة في تصريحاته لفواصل، إن المفوضية طالبت بإزالة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد أن النواب أبدوا استعدادهم للتواصل مع الشركاء في العملية الانتخابية لإزالتها.

وأشار إلى أنه بالإمكان إجراء الانتخابات في مدة قريبة لأن الأسباب التي دعت إلى تأجيلها يمكن أن تُحلّ. خلال زمن قصير. حسب قوله.

وكانت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، قد التقت اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأصدرت اللجنة إيجازا صحفيا قالت فيه إنها استعرضت مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، كما تم الحديث عن المصالحة الوطنية.

وذكرت أنها تناولت مع المجلس الرئاسي المسار العسكري والأمني من منظور المجلس الرئاسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على مواصلة التواصل للوصول إلى رؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق الثلاثاء الماضي عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن استعادة القضية الليبية يكون من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه. لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

كما أضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.