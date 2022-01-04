مدير مستشفى أوباري يوجه رسالة هامة إلى الدبيبة

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ناشد مدير مستشفى أوباري العام الجهات المسؤولة بالدولة عامة ومسؤولي الجنوب بصفة خاصة بضرورة انقاذ المستشفى من الوضع الكارثي الذي يعانيه.

وأكد مدير المستشفى، عدم توفر أطباء أطفال حديثي الولادة، لافتًا إلى أن عدد من المواليد الجدد توفوا دون أن يتلقوا العناية اللازمة لإنقاذهم.

ووجه، مدير المستشفى رسالة في تسجيل مصور إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالتدخل لحل الأزمة. كما وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وقال مدير المستشفى: “السيد رئيس الحكومة أهلك في الجنوب يعانوا. بارك الله فيك صرفت أموالا على منحة الزواج، لكن ما الفائدة المواليد الذين سيولدون أين سيعالجون؟”.

وقال، إن الإمكانيات متوفرة داخل المستشفى، ولكن ليس هناك من يقوم بتشغيلها.

ولفت مدير المستشفى، إلى أن هناك حالة تم تحويلها من مدينة غات إلى سبها بسبب تعرضها لظروف صحية حرجة، ولكن نظرًا لبعد المسافة وتهالك الطريق توفي الجنين.

وذكر، أنه تم التواصل مع وزير الصحة، لكنه أفاد بأن الوزارة لا تملك الإمكانيات لتوفير الأطباء.