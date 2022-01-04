التويجر : لا حل للمشكلة في ليبيا إلا بالحوار والمصالحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مقرر عام هيئة صياغة مشروع الدستور رمضان التويجر إن تعزيز لغة الحوار والمصالحة بين الأطراف الليبية .. أمر مهم في هذه المرحلة بالذات التي تشهد ارتباك بالمشهد السياسي.

وأوضح التويجر في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم، أن الأطراف الليبية وصلت لقناعة مفادها أن لا حل إلا بالحوار والمصالحة .. وعدم إلغاء الأخر هو أمر مشرف ونتمنى أن نرى ذلك بنتائج عملية.

وأضاف أن لقاءهم بلجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب والتي تمثل عدة توجهات داخل مجلس النواب .. حيث تم تناول مراحل العملية الدستورية بشكل مفصل .. وسيكون هناك لقاء موسع بين لجنة خارطة الطريق ولجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع.

وأشار التويجر إلى أن لجنة خارطة الطريق المشكلة من النواب عندهم من جدية واهتمام للوصول لمخرج يرضى جميع الأطراف الليبية.

والتقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر فرع ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل.

وتطرق اللقاء وفق الإيجاز الصحفي للجنة خارطة الطريق إلى بحث سبل معالجة المسار الدستوري.

وقالت اللجنة إنها استعرضت مع عضوي الهيئة التأسيسية طبيعة عملها ومهامها.

واستمعت إلى شرح واف من العضوين لمراحل صياغة الدستور والتحديات التي تواجهه، كما تم التطرق إلى سبل معالجة المسار الدستوري.

وأضافت لجنة خارطة الطريق أنها اتفقت مع عضوي الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عقد لقاء آخر موسع مع لجنة التواصل المشكلة من قبل الهيئة.

ونوهت إلى أنها ستسعى إلى عقد لقاء مع الأعضاء الآخرين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة.