استنكار واسع لحادثة الاعتداء على حكم لقاء الأهلي طرابلس والمصراتي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكدت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم استنكارها لحادثة الاعتداء .. التي تعرض لها حكم مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس بعد نهاية المباراة .

وشددت لجنة الحكام العامة في بيان لها أن التهجم على حكم المباراة من إداري الاتحاد المصراتي هو تصرف غير لائق .

وأوضحت أنها لن تقف ضد أي موقف يتخذه الحكام حال رفضهم إدارة مباريات مستقبلا للنادي .

وأشارت إلى أن اللجنة بصدد إعداد مذكرة للإتحاد المختص بتفاصيل الواقعة .

وكانت اللقطات التلفزيونية قد نقلت بعد انتهاء المباراة اعتداء على طاقم التحكيم المكون من حكم الوسط مصطفى الدرسي .. ومساعداه محمد القداري، وسالم المراكبي، ورامي أهويدي من قبل مرافقي فريق الإتحاد المصراتي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة لمواجهة الأهلي طرابلس، وضيفه الاتحاد المصراتي، في اللقاء الذي جمعهما، على أرضية ملعب الخمس ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وجاءت أهدافها في الشوط الثاني.

حيث سجل الاتحاد المصراتي هدف السبق بواسطة عبد الله الشعافي في الدقيقة 48 من علامة الجزاء.

وأضاف لاعب الاتحاد المصراتي الكونغولي بكاكي كريست الهدف الثاني في، في الدقيقة 76.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبير حين قلص أحمد القديري الفارق للأهلي طرابلس في الدقيقة 90.

ومن ثم خطف صالح الطاهر التعادل لفريقه برأسية محكمة في الدقيقة 90+5.

وقاد المدرب التونسي مراد العقبي، الاتحاد المصراتي بعدما استلم مهمة تدريب الفريق بدلا عن الصربي برانكو الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وواصل الأهلي طرابلس سلسلة تعادلاته مسجلا تعادله الرابع على التوالي.

من جانبه لم يفقد الاتحاد المصراتي أي لقاء آخر 4 مباريات في الدوري.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد المصراتي غلته من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الخامس للمجموعة الثانية.

بينما حل الأهلي طرابلس في المركز السادس بذات الرصيد.