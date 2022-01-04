لجنة خارطة الطريق تلتقي بالمجلس الرئاسي

أخبار ليبيا24

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وأصدرت اللجنة إيجازا صحفيا قالت فيه إنها استعرضت مع المجلس الرئاسي طبيعة عملها ومهامها، كما تم الحديث عن المصالحة الوطنية.

وذكرت أنها تناولت مع المجلس الرئاسي المسار العسكري والأمني من منظور المجلس الرئاسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق على مواصلة التواصل للوصول إلى رؤية مشتركة لانطلاق المصالحة الوطنية.

وأعلنت لجنة خارطة الطريق الثلاثاء الماضي عزمها على التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية لليبيين.

وأوضحت اللجنة في إيجاز صحفي أن استعادة القضية الليبية يكون من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه. لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

كما أضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.