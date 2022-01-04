عميد بلدية طبرق يقود حملة أمنية على المحلات التجارية

أخبارليبيا24- خاص

قاد عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء حملة موسعة على المحلات والمجازر والمطاعم والمخابز.

وانطلقت الحملة في شارع المرحوم الطيب الشريف وذلك للكشف على الرخص التجارية والشهادات الصحية ومخالفة أصحاب المحلات التي تفتح أبوابها بدون رخص تجارية كذلك منع الباعة المتجولين الذين يستغلون أرصفة المشاة .

وتم خلال الحملة تحويل عدد من العمالة العارضة التي تعمل في المحلات والمطاعم والمخابز بدون إجراءات وتحويلهم إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأغلق بوالخطابية في الحملة الأمنية عددًا من المحلات المخالفين للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة.

وحذر عميد بلدية طبرق أصحاب المحلات بعودة فتح المحلات إلا بالرخص التجارية والشهادات الصحية.