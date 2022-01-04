عضو بهيئة الدستور: مناقشة المسار الدستوري تجاهل لإرادة الشعب

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علق عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس على لقاء لجنة من مجلس النواب مع لجنة من المجلس الأعلى لمناقشة المسار الدستوري.

وتابع النعاس في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذا الاجتماع يأتي رغم وجود مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية المنتخبة بتاريخ 2017/7/29.

وأضاف عضو الهيئة :”هذا الكلام يعتبر تجاهلا كاملا لإرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بنفسه من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور”.

واعتبر النعاس هذه اللقاءات بأنها مصادرة لحق الشعب في قول كلمته وفرض وصاية عليه، وخرقا للتعديل الدستوري العاشر بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الصادر عن مجلس النواب بأغلبية دستورية وذلك بتاريخ 2018/11/26.

وأكد عضو الهيئة أن اجتماعات اللجان انتهاكا لنص القانون رقم 6 بشأن الاستفتاء الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 2018/11/27 والذي تم تسليمه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 2018/11/29.

وتابع النعاس :”اللقاءات تشكل مخالفة صريحة لنص الفقرة 10 من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب والمتعلقة بعرقلة سير الاستفتاءات والانتخابات”.

وقال :”المسار الدستوري جاهز منذ أكثر من 4سنوات ليقول صاحب الحق الشعب الليبي كلمته الفاصلة من خلال الاستفتاء”.

وأفاد أنه ليس من حق أي أحد حتى الهيئة التأسيسية أن تعدل أي نص في مشروع الدستور قبل طرحه على الشعب الليبي أولا ليقول فيه كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء.