عرض بيعها على فيسبوك.. القبض على مصري متلبسا خلال بيعه لطفلته بـ50 ألف جنيه

أخبار ليبيا24

قبضت أجهزة الأمن المصرية على أب متلبسًا خلال بيعه طفلته البالغة عامين لأحد الأشخاص مقابل 50 ألف جنيه مصري.

وذكرت مصادر صحفية أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالدقهلية من ضبط رجل ثلاثيني. خلال بيعه ابنته الطفلة بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

وأفادت أنه بعد الاستدلال مع الأب تبين أنه عرض طفلته الصغيرة للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فتواصل معه أحد الأشخاص وتم الاتفاق على تحديد موعد لإتمام عملية البيع وتسليم الطفلة بشارع الجيش.

والأب حاصل على ليسانس آداب، ومقيم بقرية “بلجاي”، التابعة لمركز المنصورة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا قيامه بعرض طفلته للبيع لشكه في نسبها إليه من زوجته المتوفاة.