طبرق..قاتل استغل عمل المجني عليه كسائق أجرة واستدرجه وقتله وسرق سيارته

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أعلنت وزارة الداخلية أن قسم البحث الجنائي طبرق تمكن من القبض على شخص متورط في جريمة قتل في المدينة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد ورود بلاغ لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن طبرق مفــادها وجود جثة مجهولة الهوية مرمية أمام كسارة بطريق أجدابيا.

وأكدت أنه على الفور تم إخطار النيابة العامة ومدير الأمن وأخذ التعليمات والتحرك إلى مكان الواقعة.

وأشارت إلى أنه بعـد وصول البحث الجنائي وجدت الجثة وبها آثار عيار ناري نوع خرطوش موجهة في صدر المجني عليه. تمت معاينة مسرح الجريمة والتعرف على المجني عليه يدعى (أ.أ.ح) وتم نقل الجثة.

وأكدت الوزارة أن قسم البحث الجنائي تمكن بالتعاون مع السرية الأمنية بمديرية أمن طبرق من إلقاء القبض على الجاني المدعو (ص.ب.ال) على طريق أجدابيــا.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم ضبط الجاني وهو يحاول الهروب إلى الجنوب على متن مركبة المجني عليه نوع “هونداي إلنترا”.

وذكرت أنه بالاستـدلال معه تبين بأن المجني عليه سائــق أجرة كــان ينقل الجاني من مكان إلى آخر بمقابل عمله كسائق أجرة.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الجاني اعتــرف بمـا نسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.