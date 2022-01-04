شبهة إرهاب وراء توقيف نائب رئيس “حركة النهضة” في تونس

أخبار ليبيا 24

كشف وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف”، عن الأسباب التي أدت إلى توقيف المسؤول في حزب “النهضة” “نور الدين البحيري”.

الوزير التونسي، قال في مؤتمر صحفي، إن “قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية .. مع وجود محاضر مضمنة بمحاضر بحث لوجود شبهات جدية وأبحاث عدلية جراء تقديم جوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية” .. حسبما نقلت صحيفة “الصباح نيوز” المحلية.

شبهة إرهاب

كما تحدث الوزير عن وجود تحركات وصفها بالـ”مشبوهة” .. بالإضافة إلى “أمور تدبر تمس من الأمن القومي مع وجود شبهة إرهاب في الملف” .. مؤكدا على أنه “كان لزاما أن أكون في مستوى الأمانة”.

في السياق، لفت وزير الداخلية التونسي إلى أنه قام بإعلام النيابة العمومية واتصل بوزارة العدل “لكن الأمور والإجراءات القضائية تعطلت أياما كثيرا دون مبرر” .. ما دفعه لتطبيق الأمر القاضي بتطبيق الإقامة الجبرية بحق “البحيري”.

زيارة البحيري

وأشار الوزير إلى أنه “تم السماح لسعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري ولأبنائه بزيارته، لكنها رفضت الزيارة .. رغم تمكينها أيضاً من اصطحاب طبيبهم الخاص وعميد المحامين”، وفقا لصحيفة “جمهورية” التونسية.

وأكد كذلك على أنه تم أيضاً السماح لرئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارة البحيري.

يشار إلى أن السلطات الأمنية التونسية، كانت ألقت القبض الجمعة على “نور الدين البحيري”، القيادي بحزب النهضة ووزير العدل السابق في 2011.

أكبر مسؤول

وأعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان ، عن توقيف نائب رئيسها “نورالدين البحيري”، واقتياده لجهة مجهولة .. وهو أكبر مسؤول في الحركة تحتجزه قوات الأمن .

ووصف البيان البحيري بـ”الاختطاف” على أيدي رجال أمن بزي مدني ثم “اقتياده الى جهة غير معلومة” .. متهما السلطات التونسية بتصفية الخصوم السياسيين.

إلهاء الرأي العام

وقال البيان ان السلطات تسعى الى “إثارة قضايا وهمية وإلهاء الرأي العام” عبر اعتقال البحيري .. وهو وزير سابق ونائب في البرلمان المجمد ويوصف بأنه الصندوق الاسود لزعيم الحركة راشد الغنوشي.

وخلال فترة توليه منصب وزير العدل، كان يتهم من قبل معارضيه بالسيطرة على القضاء بين عامي 2011 و2013 الذي كان يسمى خلال فترة معينة بـ”قضاء البحيري”.

تطهير القضاء

وبعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو، وجّه الرئيس سعيد بضرورة تطهير القضاء من القضاة الفاسدين وسط حديث عن إمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء.

كما تحدثت تقارير أن البحيري من بين مهندسي تحالفات النهضة سواء مع حزب نداء تونس بعد انتخابات 2014 او مع قلب تونس بعد انتخابات 2019.