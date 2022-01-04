ريال مدريد سيحسم صفقة مبابي بعد مباراة باريس المقبلة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، موعد حسم صفقة انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 22 عاما، مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل .. ويرفض الدولي الفرنسي تجديد عقده مع الفريق .. علما أنه يرتبط بالانضمام لريال مدريد الذي حاول التعاقد معه الصيف الماضي.

🚨 INFORMACIÓN @jpedrerol 🚨 🐢 Confianza absoluta en el Real Madrid con el “SÍ” de @KMbappe. ✍️ Acuerdo total: Sólo falta la firma. 🤝 Ahora calma… Y tras la eliminatoria de Champions… 💣💥 #JUGONES TIC TAC pic.twitter.com/Mf0ticZOeF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2022

حسم الصفقة دوقال برنامج ”الشرينغيتو“ إن ريال مدريد واثق تماما من التعاقد مع مبابي، وإن اللاعب لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضاف أن الاتفاق النهائي تم بين ريال مدريد ومبابي، وأن الأمور تتوقف فقط على التوقيع الرسمي .

وختم: ”سيتم حسم الصفقة عقب مباراتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا“.

عروض للتعاقد

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا .. حيث تقام مباراة الذهاب يوم 15 فبراير على ملعب بارك دي برانس .. في حين تلعب مباراة الإياب يوم 9 مارس على ملعب سانتياغو برنابيو.

ماركا: صفقة مبابي قد تشهد أعلى مكافأة انتقال في التاريخ https://t.co/1XwJncDBeG pic.twitter.com/oCfiA48Y21 — إرم سبورت (@EremSports) January 1, 2022

يشار إلى أن ريال مدريد قدم ثلاثة عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على عروض النادي الإسباني.

مبابي ناضج

وكان ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان قد قال أمس الأحد: ”أعتقد أن مبابي ناضج بشكل كاف للتعامل مع الموقف، والنادي أيضا يتعامل مع الأمر بشكل جيد، لا نعتقد أنه مشكلة“.

وأضاف ”بالطبع نريد أن يبقى مبابي لسنوات طويلة، ومواصلة الأداء الرائع الذي يقدمه منذ سنوات، لكن الموقف يرتبط بطرفين، وسنرى ما سيحدث“.

الإعارة من موناكو

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة من موناكو صيف عام 2017، قبل أن يشتري باريس سان جيرمان بطاقة اللاعب.

ويوم السبت، قالت شبكة ”ABC“ إنه من المقرر أن يوقع مبابي اتفاقًا مع ريال مدريد على عقد لمدة 6 سنوات.

راتب 21 مليون يورو سنويًا

وأضافت أن راتب مبابي سيكون 21 مليون يورو صافي سنويًا، ومكافأة مقابل الانتقال مجانًا تبلغ 40 مليون يورو، توزع بين مبابي ووالده ويلفريد مبابي، والمحامية الفرنسية دلفين فيرهايدن.

وأشارت ”ABC“ إلى أن الإعلان عن الصفقة بعد نهاية الموسم.

كما سيحصل مبابي على 36 مليون يورو سنويًا من الحقوق الإعلانية للصور عندما يلعب في سانتياغو برنابيو.

وسجل مبابي 15 هدفا وصنع 15 في 24 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وبالمجمل وصل إلى تسجيل 147 هدفا وصناعة 76 في 195 مباراة مع النادي الفرنسي.