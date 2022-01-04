النواب يطالب المفوضية بتحديد موعد جديد للانتخابات

الأخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، في ختام جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الإثنين، المفوضية العليا للانتخابات .. بالتواصل مع لجنة خريطة الطريق لتحديد موعد جديد للانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي وجرى تأجيلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن ”الجلسة التي حضرها 80 نائبا، خصصت للاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضائها .. وتقدموا بإحاطة للمجلس حول العملية الانتخابية بشكل كامل .. إضافة إلى الإجابة على تساؤلات النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس بينما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي“.

إزالة القوة القاهرة

وذكر بليحق في إيجاز صحفي عقب الجلسة أنه ”بعد مناقشات مطولة في جلسة استمرت لساعات .. خلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة .. وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترحا جديدا لمجلس النواب في أقرب الآجال“. وفق تعبيره.

تعاون مع لجنة خارطة الطريق

بدوره قال النائب زايد هدية، ”أتمنى من المفوضية بالتعاون مع لجنة خارطة الطريق وضع تاريخ جديد ليس ببعيد ولا قريب لإجراء الانتخابات“ .. وذلك لإزالة أسباب القوة القاهرة التي أعلن عنها رئيس المفوضية العليا للانتخابات قبل تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات“.

وطالب بوجوب معرفة موقف وزارة الداخلية من الاحتجاجات التي طالت المفوضية ورفضت إعلان القوائم النهائية للمترشحين .. التي كشف عنها السايح“.

تهديدات

وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قد كشف في إحاطته خلال الجلسة عن ”تهديدات تلقتها المفوضية .. بحال نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية“.

الواقع السياسي والأمني

وأضاف السايح أن عناصر القوة القاهرة تتمثل في الأحكام القضائية المتضاربة والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين .. وأن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية التي كانت لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية .. لكنها اصطدمت بالواقع السياسي والأمني الذي حال دون تنفيذ الخطة“.

وأوضح أن ”المفوضية لم تجد موقفا رسميا من مجلس النواب عند اقتحام مقرها .. وأنهم كانوا يتوقعون من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت إليه المفوضية التي وجدت نفسها بمفردها“، حسب تعبيره.