بلدية بنغازي تُتابع تعويض المواطنين المُتضررة عقارتهم جراء الحرب على الإرهاب

أخبارليبيا24

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري. تعويض المواطنين المُتضررة عقارتهم جراء الحرب على الإرهاب.

وناقش اللقاء أمس الإثنين مع رئيس ديون وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الشرقية بوبكر البرغثي. ومدير مكتب الإسكان والمرافق بالبلدية عماد أكويري الإجراءات المُتخذة من قبل اللجنة بشأن حصر المباني المُتضررة.

وقدمت اللجنة شرحاً وافياً عن الإجراءات التي قامت بها خلال الفترة الماضية والمُتمثلة في استفياء حصر عدد (6666) عقار مُتضرر بشكل كامل وجزئي. والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها وإمكانية مُعالجتها.

وأكد بوجواري. على ضرورة البدء الفعلي في تحديد قيم هذه التعويضات وإحالتها إلى اللجنة المركزية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير بأسرع وقت.

وشدد رئيس المجلس على استمرار أعمال الحصر للمباني التي لم تكتمل إجراءات حصرها من قبل اللجنة.

وأصدر بوجواري. تعليماته العاجلة بتوفير احتياجات اللجنة. من الأجهزة والمُعدات التي تفرضها طبيعة العمل على أن تقوم اللجنة بموافاة البلدية بتقارير دورية عن نتائج سير عملها .