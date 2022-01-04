انفوجرافيك | إحصاء المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من ليبيا عبر طبرق خلال 2021

أخبارليبيا24

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق نحو 3336 مهاجرا بشكل طوعي وإجباري وعن طريق النيابة العامة خلال عام 2021.

وأكد، عقيد إبراهيم الأربد رئيس فرع الجهاز في طبرق لأخبار ليبيا 24 أن عدد المرحلين طوعا بلغ 1698 مهاجرا.

كما أكد أن المرحلين إجباريا بلغوا 1356 وأن من تم ترحيلهم عن طريق النيابة بلغ 282 مهاجرا من جميع الجنسيات.

وبين الأربد، أن عدد المرحلين طوعا هم 1470 من السودان و180 من تشاد. إضافة إلى 39 من نيجيريا و9 من النيجر.

وأوضح، رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق. أمّا المرحلين جبرًا لمخالفتهم الإجراءات، فهم 1350 من مصر و2 من السودان وواحد من بنغلاديش واليمن وإثيوبيا.