الشحومي: مقارنة الحكومة الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات الماضية “غير عادل”

4 يناير، 2022 5:27 م
19
سليمان الشحومي
سليمان الشحومي

أخبارليبيا24

علق الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي اليوم الثلاثاء على إعلان الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية خلال عام 2021.

وقال الشحومي عبر حسابه على “فيسبوك” :”إن الحكومة اليوم تقدم مقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها تستخدم أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”الحكومة كأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي”.

وأضاف :”إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار”.

4 يناير، 2022 5:27 م
19

مقالات ذات صلة

عرض بيعها على فيسبوك.. القبض على مصري متلبسا خلال بيعه لطفلته بـ50 ألف جنيه

4 يناير، 2022 9:31 م

لجنة خارطة الطريق تلتقي بالمجلس الرئاسي

4 يناير، 2022 9:05 م

مدير مستشفى أوباري يوجه رسالة هامة إلى الدبيبة

4 يناير، 2022 8:38 م

انفوجرافيك | إحصاء المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من ليبيا عبر طبرق خلال 2021

4 يناير، 2022 8:00 م
زر الذهاب إلى الأعلى