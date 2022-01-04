الشحومي: مقارنة الحكومة الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات الماضية “غير عادل”

أخبارليبيا24

علق الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي اليوم الثلاثاء على إعلان الإنفاق الحكومي لحكومة الوحدة الوطنية خلال عام 2021.

وقال الشحومي عبر حسابه على “فيسبوك” :”إن الحكومة اليوم تقدم مقارنة الإنفاق الحكومي خلال العشر سنوات الماضية ولكنها تستخدم أساس عملة الدولار بشكل غير عادل في المقارنة”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”الحكومة كأنها تقول إن العملة الرسمية لليبيا هي الدولار الأمريكي وليس الدينار الليبي”.

وأضاف :”إذا احتسبنا الإنفاق على أساس الدينار الليبي وفقا لسعر الصرف الرسمي الحالي فإن الإنفاق في 2021 كان الأضخم في تاريخ الإنفاق العام الليبي مقوما بالدينار”.