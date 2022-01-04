الدبيبة: ميزانية الحكومة أقل ميزانية خلال السنوات الماضية

أخبارليبيا24

قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن ميزانية الحكومة التي تم تخصيص وصرفها أقل ميزانية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدبيبة خلال ندوة “إشهارط لتوضيح الإنفاق الحكومي أن ما صُرِفَ حقيقة خلال هذه السنة 6 مليارات و400 مليون، ومن المفترض أن نُحاسب عن هذا الرقم فقط.

وأكد رئيس الحكومة أن أكبر مشكلة في باب التنفيذ هي توقف صرف القيمة بعد تخصيصها، موضحًا أن هذه الأرقام ردًا على من اتهمهم بإخفاء أوجه الصرف.

وأشار إلى أن الأولوية في تنفيذ المشروعات ستكون للشركات المحلية ومن ثم الشركات الأجنبية، موضحًا أن الباب الثالث المتعلق بالتنمية هو الأهم، وخصص له 17 مليار دينار.

وقال الدبيبة :”دعمنا جهاز المراكز الإدارية بـ 3 مليارات؛ لأنه الأكثر تنظيما، وليس لأني كنت فيه أو مسؤولوه أصدقائي”.

ولفت إلى أن التركيز سيكون على دعن باب التنمية في مناطق الجنوب والمنطقتين الوسطى والشرقية هذا العام.