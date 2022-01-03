634 إصابة بكورونا في ليبيا في ثاني أيام السنة الجديدة

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نشر، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تحديثه اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد في ليبيا.

وأظهرت النشرة استلام المركز لـ (5247) عينة وبعد فحصها، تبين (4613) عينة سالبة و(634) عينة موجبة، بينها (137) حالة حرجة.

وبيّنت النشرة، أن نسبة العينات الموجبة من مجموع العينات التي أجريت عليها اختبارات وصلت إلى 12 بالمائة.

كما أظهرت النشرة تسجيل (562) حالة شفاء، إضافة إلى (05) وفيات.

وبهذا؛ فإن مجمل الإصابات ارتفع إلى (390284) بينها (7027) حالة نشطة، فيما وصلت حالات الشفاء إلى (377530) وحالات الوفاة إلى (5727) حالة.

إحصاء كورونا في ليبيا في 2020-2021

وخلال العامين الماضيين، فاق عدد الإصابات المسجلة في ليبيا بفيروس كورونا الـ388 ألف إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ5700 حالة وفاة.

وبيّنت إحصاءات 2020-2021 أن عدد المتعافين من الإصابة، بلغ 376278. وذلك بنسبة 96.7 بالمائة من إجمالي العدد التراكمي للإصابات. بينما نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات فقد بلغت 1.4 بالمائة.

وكانت أول إصابة بالوباء في ليبيا قد أعلن عنها يوم 24 مارس 2020، بينما أول حالة وفاة فقد سجلت يوم 02 أبريل 2020 وأول حالة تعافي أعلن عنها يوم 06 أبريل 2020.