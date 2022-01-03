وليامز تناقش مع بوشناف أخر التطورات في ليبيا

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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على حسابها الرسمي في تويتر اليوم الأثنين. أنها ناقشت مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية، إبراهيم بوشناف، آخر التطورات في ليبيا.

وأوضحت وليامز أنه تم التشديد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية. والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا.”

في حين كانت وليامز قد أكدت في تصريحات لها عودتها إلى ليبيا لمزيد من المناقشات مع الفرقاء الليبيين.

يشار إلى أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح قد قال اليوم الإثنين تلقينا تهديدات باقتحام المفوضية. إذا نشرنا القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية تضم أسماء معينة.

في حين أضاف في إحاطته أمام مجلس النواب أنه وُجهت عدة اتهامات. ووُصفنا بالفشل رغم الطعون غير المنصفة.

وأكد أن عدم تضمين التعديلات التي طلبتها المفوضية عطّل سير العملية الانتخابية.

مشددًا حرصه على النأي بالمفوضية عن الخوض في الأمور السياسية.

في حين قال السايح :”تفاجأنا بأن طلبات الترشح للرئاسة قاربت 100 طلب. وأغلبها جاء في آخر 4 أيام من فترة القبول”.

ولفت إلى أن ميزانية المفوضية 93 مليون دينار. تم أنفاق 55 مليونا حتى الآن. وأن أغلبها صُرف لصيانة المفوضية.

في حين أكد أنهم طالبوا تسلم القوانين في بداية شهر يوليو ولكن القوانين تأخرت. وصدرت في سبتمبر وأكتوبر. وهذا سبب إرباكا في مراجعة الملفات بشكل دقيق.