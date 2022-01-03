نتائج اجتماع مدراء المصارف في المصرف المركزي في طرابلس

أخبارليبيا24

أكد فريق مشروع السيولة بالمصرف المركزي اليوم الإثنين أنه تم الاتفاق مع مدراء المصارف اليوم على فتح كافة الفروع المصرفية أمام الزبائن.

وأضاف فريق مشروع السيولة بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه تم الاتفاق على توفير السيولة بشكل يومي، ورفع سقف السحب.

وأفاد الفريق أنه تم حث المصارف على سرعة تنفيذ حوافظ المرتبات وإيداعها بحسابات المستفيدين لديها وبشكل عاجل.

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي أعلن أمس الأحد عن اجتماع مع مدراء المصارف التجارية بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع المصرفي.

وأشار المصدر كذلك إلى أنه سيتم تقييم ماتم إنجازه خلال عام 2021، موضحًا أنه من بين الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع توفر السيولة. وخدمات بيع النقد الأجنبي والضوابط المنظمة لها والدفع الإلكتروني وربط الفروع المصرفية وغيرها من الموضوعات.