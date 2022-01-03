نادية عمران: سيكون هناك لقاء مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران اليوم الإثنين. سيكون هناك لقاء مع لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب في طرابلس.

وأوضحت عمران في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الاجتماع من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الآن لم نتلقى الرد.

وأضافت أن الاجتماع لبحث أهمية إكمال المسار الدستوري وإنجاحه كخطوة راكزة في مسيرة حل الأزمة الليبية واستقرارها وبناء مؤسساتها، والوصول إلى حلول تُخرج البلاد من الوضع الحالي.

وبينت أن محاولة لجنة خارطة الطريق الالتقاء ببعض أعضاء الهيئة بصفة ودية لا يعبر سوى عن آرائهم الشخصية ولن يكون ملزم للهيئة.

وأكدت عضو اللجنة أن لجنة التواصل هي المخولة بالتباحث مع كافة الاطراف بشأن المسار الدستوري.

يذكر أن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور شكل لجنة لتواصل مع الأطراف الدولية والمحلية بشأن المسار الدستوري.