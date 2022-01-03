معيتيق يلتقي نورلاند ويبحث الدفع بالعملية السياسية

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قال المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد معيتيق اليوم الأثنين في منشور له عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك إنه إلتقى صباح اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص و سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وأوضح معيتيق أنه تم النقاش حول تنسيق الجهود الدولية للمحافظة على الاستقرار و الدفع بالعملية السياسية على نحو إيجابي. و التأكيد على الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

يذكر أن سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، كان قد استقبل بمقر إقامته بالعاصمة طرابلس قبل أيام. رئيس تكتل إحياء ليبيا والمرشح الرئاسي عارف النايض.

وبحسب صفحة رؤية إحياء ليبيا على الفيس البوقد فقد ناقش النايض ونورلاند آخر المستجدّات في ليبيا. وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

في سياق متصل اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن زخم الانتخابات في ليبيا لا يزال قويا وهو ما يظهر من خلال تسجيل نحو 2,5 مليون بطاقة انتخابية.

جاء ذلك في كلمة لـ نورلاند بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وقال أن بلاده تشارك ما وصفه بـ”خيبة الأمل” التي يشعر بها الكثير من الليبيين، بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر المنصرم.

وأضاف: “إن القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر”.

وعبر نورلاند عن دعم بلاده للعملية الانتخابية في ليبيا.