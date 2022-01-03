مسؤول صحي في سبها يعرب عن مخاوفه من متحور أوميكرون في ظل ضعف الإمكانيات

أخبار ليبيا24

أعرب، مدير الشؤون الطبية بمركز عزل سبها، علي سعيدي، اليوم الإثنين، عن مخاوفه الشديدة إزاء المتحور “أميكرون” لفيروس كورونا، في ظل عدم وجود الإمكانيات.

وقال سعيدي، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن هناك تخوفا كبيرا من “أوميكرن” في ظل عدم وجود إمكانيات حقيقية لمواجهة الفيروس.

وأكد، عدم وجود إي استعدادات في سبها لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون. وقال، “لدينا نقص كبير في الأدوية”.

وأضاف، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة لم تستلم مستحقاتها، ومنهم من لم يستلم درهما واحدا منذ بداية الجائحة.

ولفت سعيدي، إلى وجود حالة من الامتعاض الكبير من قبل الأطقم الطبية. وقال، “لا نستطيع اجبارهم على العمل دون مقابل”.

وقال السعيدي، “إن الوضع الوبائي مستقر نوعا ما وتحت السيطرة، ولكن سجلنا ارتفاعا بسيطا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة مقارنة بالفترة الماضية”.

وأضاف، أن “الارتفاع ليس مخيفا، ولكن التخوف يظل هناك تخوفا من المتحور الجديد”.

وأشار السعيدي، إلى أنه تم بالفعل جلب مصنع أكسجين وتوفير عدد محدود من الأسطوانات، لكن ذكر أن مشكلة الأكسجين لم تحل بشكل نهائي.

وقال، “في حال انتشار المتحور الجديد، ستعود المشكلة بقوة، ناهيك عن السعة السريرية المحدودة بمراكز العزل، ونقص الأدوية لمضاعفات كورونا بالكامل غير متوفرة”.

وناشد السعيدي وزارة الصحة بالنظر إلى الجنوب الليبي، مشيرًا إلى أنها تستلم تقارير يومية، ولديها علم مسبق بالنواقص.

وقال، “نتوقع حدوث شلل تام فالقطاع في حال تسجيل حالات بالمتحور الجديد سريع الانتشار في سبها والجنوب بشكل عام”.