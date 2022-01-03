في الذكرى الأولى لتخفيض الدينار الليبي..الفيتوري: أين هي وعودكم الوردية؟

أخبارليبيا24

تساءل الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة بنغازي عطية الفيتوري اليوم الإثنين عن نتائج تعديل الدينار الليبي الذي طبق في 3 يناير من العام 2020.

وقال الفيتوري عبر حسابه على “فيسبوك” :”اليوم مضى عام كامل على تخفيض الدينار الليبي بمعدل 71% حيث تم تطبيق قرار التخفيض في 2020.1.3″.

وأضاف الخبير الاقتصادي :”كانت هناك وعود من منتحلي صفة الخبراء الاقتصاديين بأن التخفيض سوف يحل مشكلة السيولة النقدية”.

ويتابع الفيتوري :”أين وعودكم بأن المصارف التجارية سوف لن تستطيع تحمل كثرة السيولة المتدفقة عليها وستقوم بتحويل الفائض للمصرف المركزي. والأسعار سوف تنخفض إلى غير ذلك من الوعود الوردية والتي في حقيقتها أوهام أو سراب”.

ويضيف :”لم يتحقق سوى زيادة إيرادات الخزانة العامة على حساب المواطن المسكين الذي انخفض دخله الحقيقي نتيجة التخفيض. وعدم قدرته على توفير حتى السلع الضرورية”.

وقال الخبير الاقتصادي عبر منشوره :”للأسف الزيادة في إيرادات الحكومة نراها تنفق بغير حساب وبشكل ارتجالي”.

وختم بالقول :”لن ننعم باقتصاد سوي ينمو سنة بعد أخرى، ولا بعملة مستقرة ولن تتحسن ظروف الناس المعيشية طالما استمر سلوك مؤسساتنا السيادية على هذا النحو”.