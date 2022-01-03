عقب إطلاق سراح “توغي”.. الدبيبة يكلف الغويل بتسيير مهام وزارة الثقافة

أخبار ليبيا 24

كلف رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، بتسيير بمهام وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

ويشرع الغويل في مهام تسيير وزارة الثقافة بدأ من اليوم الاثنين إلى حين إشعار آخر.

يذكر أن التكليف جاء أعقاب الإفراج عن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي.

وذلك بعد حبسها احتياطياً بأوامر من النائب العام في وقت سابق.

وأيضا بشأن الاشتباه بضلوعها في جرائم فساد مالي.

واتهمت توغي بإهدار المال العام عن طريق إبرام عقود صيانة لمرافق تابعة للوزارة، والإنفاق عليها من مخصصات باب الطوارئ.