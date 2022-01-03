رفض في جنوب أفريقيا لبيع مفتاح زنزانة “مانديلا” 

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دانت جنوب أفريقيا، مزاداً مزمعاً إقامته لبيع مفتاح الزنزانة التي سجن فيها الرئيس الأسبق والزعيم الوطني نيلسون مانديلا.

ومفتاح الزنزانة في جزيرة روبن، حيث سُجن مانديلا لمدة 27 عاماً، هو العنصر الرئيسي في مزاد تعتزم دار «غيرنزيز» البريطانية إقامته في يناير.

وقال وزير الرياضة والفنون الجنوب إفريقي ناثي مثيثوا في بيان: «من غير المفهوم أن غيرنزيز التي من الواضح أنها تدرك التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، تعتزم بيع المفتاح بالمزاد بدون أي تشاور مع حكومة جنوب أفريقيا وسلطات التراث ومتحف جزيرة روبن».

وأضاف: «هذا المفتاح ملك لشعب جنوب أفريقيا برعاية متحف جزيرة روبن ودولة جنوب أفريقيا. إنه ليس ملكاً شخصياً لأحد”.

وشدد على وجوب إعادة المفتاح إلى أصحابه الشرعيين فوراً ووقف هذا المزاد.

وذكرت تقارير، أن حارس سجن مانديلا السابق كريستو براند هو بائع المفتاح. وكان مانديلا الذي توفي عن 95 عاماً العام 2013، ناشطاً مناهضاً لنظام الفصل العنصري في بلاده. وانتخب رئيساً لجنوب أفريقيا في 1994 حتى 1999.