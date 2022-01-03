دراسة أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من متحور دلتا

أخبارليبيا24_متابعات

كشف باحثون في معهد الإحصاء في جامعة كوبنهاغن أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر. في الأساس لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.

ومنذ اكتشاف أوميكرون، في نوفمبر يحاول العلماء معرفة السبب في أنه أكثر نشرا للعدوى من دلتا الذي كان سائدا قبله. وما إذا كان يتسبب في حالة أقل خطورة من المرض.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف ديسمبر. إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح، بحسب “رويترز”.

وأسباب قدرة الفيروس على نشر العدوى أكثر من غيره متعددة مثل طول الفترة التي يبقى خلالها في الجو أو قدرته على الالتصاق بالخلايا. أو مراوغة جهاز المناعة في جسم الإنسان، وفقا للدراسة الدنماركية.

اكتشف علماء في المملكة المتحدة، عدم إصابة بعض من العاملين في المجال الطبي بفيروس كورونا. رغم تواجدهم في خضم الموجات الوبائية العاصفة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” عن علماء في كلية لندن الجامعية، ممن درسوا عينات دم لمئات من موظفي خدمة الرعاية الصحية. الذين لم يصابوا على الإطلاق بفيروس “سارس كوف 2” المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشارت الصحيفة إلى الممرضة ليزا ستوكويل (34 عاما)، والتي خدمت خلال أغلب عام 2020 في استقبال مصابي كورونا. ولم تصاب قط بالفيروس رغم التقاط زملائها له.

وقالت ستوكويل إنها توقعت أن تأتي نتيجة اختبارها إيجابية عند مرحلة ما، ومع ذلك، لم تنتقل إليها العدوى قط. مضيفة أنها لا تدري ما إذا كان جهازها المناعي قويا أم هناك سببا آخر تجهله.