هاني رمزي: يكشف عن تغيير اسم فيلم عمر المختار

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف الفنان هاني رمزي، تفاصيل عودته للدراما مرة أخرى، بعد غيابه بمسلسل ”القاتل الذي أحبني“ .. وهو من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين.

وقال رمزي خلال لقائه مع ”فوشيا“، إنه سعيد بعودته مع شريك نجاحاته وهو المخرج عمرو عابدين .. والذي قدم له من قبل مسلسلاته الشهيرة ”مبروك جالك قلق“ و“عصابة بابا وماما“.

مشاركة الفنانة سهير رمزي

وأما عن مشاركة الفنانة سهير رمزي في المسلسل وعودتها للدراما مرة أخرى معه .. فقال إنه شرف لأي ممثل أن يقف أمام الفنانة سهير رمزي، وكان حلما من أحلامه أن يشاركها التمثيل.

وتحدث رمزي عن الكواليس مع الفنانة سهير رمزي، وقال إنها كانت مليئة بالطيبة والحنية لكل صناع العمل.. مؤكدًا أنها تجسد شخصية والدته بالعمل والتي يكون لديها قدر عالٍ من الجمال والرجال يطلبون زواجها وهو يغار على والدته مثل أي ابن.

علاقته بوالدته

وأضاف أن علاقته بوالدته في العمل لم تحدث في الواقع من شدة حبه لها وغيرته عليها، بالإضافة إلى علاقته بوالده والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم.

وأشار إلى أنه يعتبر مسلسل ”القاتل الذي أحبني“، حالة مختلفة لم يخُضها من قبل، ومتاح مشاهدته لكل الأعمار، وسيتم عرضه قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

المنصات الإلكترونية

وأبدى الفنان هاني رمزي رأيه في عرض الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية على المنصات الإلكترونية .. مشيرًا إلى أنها أفضل من التلفزيون لأنها تتيح للمشاهد أن يشاهد العمل الذي يحبه وقت ما يشاء.

واختتم هاني رمزي حديثه، بأنه يستعد لتصوير فيلمه الجديد ”شقاوة أونلاين“ والذي كان يحمل اسم ”عمر المختار“، بعد خروجه من الرقابة والموافقة عليه، مؤكدًا أنه ليس تاريخيا ولكنه كوميدي اجتماعي.