نائب الرئيس الإيراني السابق يكشف عن تدخل فيلق القدس في ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف نائب الرئيس الإيراني السابق، علي أكبر صالحي، أن قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري التي كان يقودها الجنرال قاسم سليماني .. والذي قتل قبل عامين قرب مطار بغداد، تدخلت في الحرب الليبية.

وأضاف صالحي الذي شغل أيضًا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مقابلة مع صحيفة ”خراسان“ الإيرانية .. أنه ”خلال زيارته إلى ليبيا، في العام 2011 .. رأى أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد ساعد مايسمي بالثوار خلال الحرب في ليبيا، بمساعدة الهلال الأحمر الإيراني“.

سفير إيران في ليبيا وتونس

ولم يكشف صالحي عن الجهة التي وصفها بـ“الثوار“ الذين حظوا بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني .. لكنه قال إنه ”من أجل تعيين سفير إيران في ليبيا وتونس، يجب أن يلتقي المرء مع قاسم سليماني لأخذ موافقته“.

وأضاف صالحي ”بموافقة قاسم سليماني، أصبح بيمان جبلي، المدير الحالي للإذاعة والتلفزيون، سفير إيران في تونس .. وأصبح حسين أكبري سفير إيران في ليبيا، وحسين أكبري هو الآن رئيس لجنة دعم فلسطين في إيران“.

استخدام الهلال الأحمر كغطاء لأنشطته العسكرية

واستخدام الحرس الثوري لمنظمة الهلال الأحمر كغطاء لأنشطته العسكرية في بلدان أجنبية ليس جديدًا ..حيث كشف سعيد قاسمي أحد قادة ميليشيات أنصار حزب الله التابعة للحرس الثوري الإيراني، في أبريل العام 2019 .. أنه ذهب في التسعينيات إلى البوسنة مع القائد السابق بالحرس الثوري حسين الله كرم تحت غطاء الهلال الأحمر .. حيث درب القوات الإسلامية“.

وخلال حرب البوسنة والهرسك، من العام 1992 إلى 1995، شاركت إيران في الحرب من خلال الحرس الثوري وحزب الله في لبنان.

رفع شكوى

وقوبلت تصريحات سعيد قاسمي بردود فعل واسعة في ذلك الوقت، ونفى الحرس الثوري ومسؤولون حكوميون إيرانيون هذه التصريحات، وقالت جمعية الهلال الأحمر إنها ”قررت رفع شكوى ضد سعيد قاسمي“.

وفي مقابلة مع صحيفة ”خراسان“، أشار علي أكبر صالحي أيضًا إلى الخلافات حول الوجود العسكري الإيراني في الحرب الأهلية السورية .. قائلًا: ”كان البعض يقولون لماذا نذهب إلى سوريا؟“.

وأفادت تقارير بأن بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين عارضوا الوجود العسكري في سوريا .. ولكن المرشد الأعلى علي خامنئي هو من طلب التدخل.

فيلق القدس

“فيلق القدس” تنظيم عسكري مسلح تابع للحرس الثوري الإيراني، تأسس مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية، وضم تشكيلات عسكرية كلفت بالإشراف على العمليات الخارجية .. اشتهر برئيسه قاسم سليماني، وقاتل في دول عربية مختلفة في مقدمتها سوريا والعراق.

التأسيس

أعلن عن تأسيس فيلق القدس بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) ، وترجح تقارير إعلامية أن ذلك تم عام 1991 .. فيما عرف وقتها بمحاولات تصدير الثورة الإيرانية “لتحرير المستضعفين”.

وضم الفيلق مجموعات عسكرية، وبات وحدة عسكرية متكاملة تتبع للحرس الثوري الإيراني رغم أن ميزانيته تبقى أمرا سريا ولا تخضع لمناقشة البرلمان .. في وقت لا يعلم على وجه التحديد عناصر هذا التشكيل العسكري.

العمليات الخارجية

ويكلف فيلق القدس بإنجاز العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وقد اتضح حجم دوره بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وإثر اندلاع الثورة السورية عام 2011.

ويحظى فيلق القدس باهتمام خاص من النظام الإيراني. ففي 2 يوليو 2017، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي إن طهران خصصت مبلغ ثلاثمئة مليون دولار لفيلق القدس المكلف بإدارة العمليات الخارجية في الحرس الثوري، علما أن لا أحد يعرف الميزانية الحقيقية المخصصة له.

الجماعات التكفيرية

وبحسب بروجردي فإن هذا الإجراء يأتي لدعم الحرس الثوري وسياساته في المنطقة، خاصة تلك التي تقف في وجه “الجماعات التكفيرية والإرهابية”.

واعتبر أنه لولا الحرس الثوري وفيلق القدس لكانت الآن كل من دمشق وبغداد مرتعا للإرهابيين، حسب وصفه، مؤكدا أن دعم الحرس الثوري يأتي لمواجهة السياسات والإجراءات الأميركية التي تعمل على الحد من نفوذ إيران في المنطقة وإضعاف طهران وحلفائها.

ارتبط فيلق القدس بأحد زعمائه الأساسيين وهو قاسم سليماني، المولود يوم 11 مارس/آذار 1957.

وسليماني كان من أوائل الملتحقين بالحرس الثوري عام 1980، وشارك في الحرب ضد العراق قائدا لفيلق “41 ثأر الله”. ومع بداية التسعينيات عمل قائدا للحرس الثوري في محافظة كرمان قرب الحدود الأفغانية، قبل أن يعين قائدا لفيلق القدس عام 1998.