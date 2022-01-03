بن شرادة: الليبيين تيقنوا أنه لا يمكن الذهاب إلى دولة إلا بعد وجود دستور دائم

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة اليوم الإثنين، إن الليبيين تيقنوا فعلاً أنه لا يمكن الذهاب إلى دولة إلا بعد وجود دستور دائم للدولة.

وأضاف بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المرحلة مرحله توافق وفي حال اتفق الليبيين على الدستور، فهذا هو اتفاق الليبيين الحقيقي.

وأكد عضو المجلس أن اتفاق الليبيين هو العقد الحقيقي الذي ينير الطريق وينظم العلاقة بين المواطن والمواطن والمواطن والدولة. ويكون عقد خالي من التدخلات الخارجية.

وأفاد بن شرادة، أن الذهاب الآن إلى الدستور أو وثيقة يستفتي عليها الشعب. فسوف تكون ملزمة ومصدر قوتها الشعب، وتكون طريق يرجع اليها المتخاصمين في حال وجود اي اختلاف.

وذكر أنه في ظل المرحلة السابقة من فشل فيجب الآن وضع خارطة طريق يلتف حولها الجميع، لأن كل ما حدث سابقاً في الصخيرات وجنيف وبرلين كان مصيرها الفشل.

وأشار إلى أن استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية شيء طبيعي بحكم أن المفوضية تتبع لمجلس النواب.

ولفت عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن البرلمان شكل لجنة خارطة الطريق، وباشرت فعلياً في مشاوراتها.