بعد غياب أكثر من 20 عاما.. فنانة مصرية تعود للتمثيل

أخبار ليبيا 24

تعود الفنانة المصرية، لورا، عماد إلى التمثيل بعد غياب دام أكثر من 20 عاما بالمشاركة بعملين فنيين، بعد مشاركتها في آخر عمل لها في فيلم “لو كان ده حلم” عام 2001 قبل زواجها من الفنان شريف منير.

وأعلنت الفنانة لورا عماد عودتها بالمشاركة في حكاية “وانسى روحي وياك” من مسلسل “نصيبي وقسمتك”.

ونشرت لورا عبر حسابها بموقع “انستغرام”، مقطع فيديو من كواليس التصوير تعلن به عودتها للتمثيل.

وقالت في منشروها: “النهاردة أول يوم تصوير ليا وهرجع أمثل تاني وأنا مبسوطة”.

وتابعت: “نصيبي وقسمتك الجزء الرابع في حدوتة “وأنسى روحي وياك”.