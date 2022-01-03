بسبب كورونا المغرب تلغي مهرجان مراكش الدولي

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فرضت المغرب إجراءات مشددة مقارنة بالعديد من الدول على مدار العامين ‏الماضيين، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وظهور سلالات جديدة.

الإجراءات التي فرضتها السلطات المغربية بسبب كورونا انعكست بدرجة متباينة على القطاعات، ومن بينها القطاع الثقافي. إذ تأثرت مهرجانات السينما بدرجة كبيرة، أبرزها إلغاء مهرجان مراكش الدولي للفيلم 2020 و2021.إضافة إلى إلغاء العديد من المهرجانات في مختلف أنحاء المملكة. كان آخرها إلغاء مهرجان الداخلة قبل انعقاده بيومين في ديسمبر الماضي، بسبب إغلاق الأجواء المستمر حتى الآن.

خسائر عدة طالت قطاع السينما في المغرب، بحسب العديد من العاملين في القطاع ورؤساء المهرجانات. إلا أن الخسائر لم تقف عند حد ما فقده المغرب خلال العامين الماضيين. ولكن أثارها تمتد للسنوات المقبلة، في ظل اتجاه شركات الإنتاج الأجنبي لدول جديدة للتصوير. خاصة مع ظل استمرار الإغلاقات التي تفرضها الحكومة المغربية.

في الثالث من ديسمبر، قررت الحكومة المغربية منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية. وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

فيما طالبت نقابة مهني السينما في المغرب، وزارة الثقافة والاتصال، في بيان لها نهاية ديسمبر المنصرم، بدعم مهني السينما في المغرب المتضررين من الجائحة.

واستنكرت النقابة في بيانها الظروف الحالية التي تعرفها الممارسة السينمائية في المغرب. وخاصة ما يتعلق بـ”البطالة” وضعف اشتغال التقنيين ومهنيي السينما، إثرا الإجراءات المفروضة.

حتى الآن لا توجد أي آليات واضحة بشأن مواعيد إقامة المهرجانات خلال العام الحالي 2022، في ظل مخاوف عدة من تكرار الأمر. الذي يراه العاملون في القطاع بأنه يمثل أزمة كبيرة على جميع المستويات، بحسب رأيهم.