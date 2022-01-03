بداية العام الجديد..ميناء الحريقة بطبرق يستقبل ناقلة مليونية 

3 يناير، 2022 3:08 م
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الناقلة (سيافوليتي)
الناقلة (سيافوليتي)
أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الإثنين أن الميناء استقبل في مستهل العام الجديد الناقلة النفطية (سيافوليتي).
وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة (سيافوليتي) سوف تشحن مليون برميل في طريقها إلى الصين.
وأوضح المصدر ذاته أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 188 ألف برميل من النفط الخام.
وأفاد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط. 
3 يناير، 2022 3:08 م
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