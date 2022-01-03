بداية إيجابية للنفط في مستهل تداولات 2022

أخبار ليبيا24

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بأقل من واحد بالمائة مع بدء التداولات في العام الجديد 2022. وجاء الارتفاع مدعوما بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67 سنتا أو 0.86 في المائة إلى 78.45 دولارا للبرميل. بعد أن شهدت العقود تراجعا بنسبة 1.5 في المئة إلى 78.33 دولارا للبرميل في نهاية تداولات 2021.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 77 سنتا أو 1.02 في المائة إلى 75.98 دولارا للبرميل، لتتجه نحو تعويض التراجع الذي جاء في ختام الجلسة الماضية عندما سجل 1.7 بالمئة إلى 75.72 دولارا للبرميل.

وصدر الأحد، تقرير عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة (أوبك+) توقع أن يكون لمتحور أوميكرون تأثير محدود ومؤقت على سوق النفط الذي انتعش بشدة في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، مستفيدا من آمال التعافي الاقتصادي.

وفي آخر أيام 2021 اتجهت العقود الآجلة لخام برنت لإنهاء العام على زيادة بـ 53 بالمائة. بينما العقود الآجلة للخام الأميركي في طريقها لتحقيق ارتفاع بـ 57 بالمائة. وهو أقوى أداء لعقود الخامين القياسيين منذ 12 عاما.