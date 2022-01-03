بحضور وليامز.. مستجدات العملية الانتخابية على طاولة الرئاسي

أخبار ليبيا 24

بحث المجلس الرئاسي، اليوم الاثنين، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس حضر اللقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية.

وأكد اللقاء على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين.

وذلك تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.

وقالت وليامز في تغريدة لها عبر أن اللقاء كان مثمر وشددنا على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية.

وأشارت وليامز أن اللقاء بحث معالجة المختنقات الحالية، والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة.

وجددت وليامز التزام الأمم المتحدة بتوفير الدعم اللازم للشعب الليبي والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف الهامة.