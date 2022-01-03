النواب يعقد أولى جلساته الرسمية بالعام الجديد للاستماع لإحاطة مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا24

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، أولى جلساته الرسمية بالعام الجديد مخصصة للاستماع لإحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية العليات للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، التي تأجلت بعد أن مقررا اجرائها في الـ24 من شهر ديسمبر 2021.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، السبت، أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سيحضر الجلسة المقررة اليوم في طبرق.

إحاطة مفوضية الانتخابات

ومن المرتقب أن يقدم السايح وأعضاء المفوضية، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي أمام النواب، وكذلك أسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.

ولازال الغموض يلف العملية الانتخابية في ليبيا. ومن غير المعروف حتى الآن ما إن كان مجلس النواب. سيحدد موعدا جديدا للتصويت أو أنه سيقبل مقترح المفوضية بإجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري.

والخميس، ناشدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس النواب بتوفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد واحترام تطلعات نحو 3 ملايين ناخب.

لجنة خارطة الطريق

وأعلنت لجنة خارطة الطريق، التي تضم عشرة نواب، السبت. أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية (السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية) من أجل توسيع قاعدة المشاركة. كما أكدت أنتا ستستمع لكل الآراء والمقترحات بشأن الانتخابات.

وأوضحت اللجنة، أنها ستلتقي في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور المجلس الرئاسي. إضافة إلى الأحزاب السياسية. كما قالت اللجنة، إن اللقاءات ستكون وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها في طرابلس باجتماع مع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة.

وقال بليحق، إن اللقاء تناول عرض مهام اللجنة وهدفها وآلية عمليها. وأشار المجتمعون في إيجاز صحفي إلى أن الحديث في هذه المرحلة من اللقاءات سوف يرتكز على المسار الدستوري. وبالتشاور مع كافة الأطراف بما يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى التوافق.

ورحب رؤساء اللجان بمجلس الدولة بذلك على أن يتم عرض ما تم تناوله في الاجتماع على مجلسهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.