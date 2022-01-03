العيضة: الوضع الوبائي مستقر والاقبال على التطعيمات كبير

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قال رئيس ديوان الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة في تصريحات صحافية اليوم الأثنين إن الوضع الوبائي مستقر ومعدل الإصابات لا يتجاوز حالتين في أكثر من 14 مركزا بالمنطقة الشرقية.

واوضح العيظة انه لم تم ملاحظة أي زيادة بعد الإعلان عن المتحور أوميكرون ولم تسجل وفيات. مؤكدا أن الإقبال على التطعيمات كبير نتيجة زيادة الوعي لدى المواطنين، والإعلان عن دخول المتحور الجديد للبلاد.

وتابع ” نواصل تطعيم طلبة المدارس للفئات العمرية المستهدفة، ولدينا مخزون كافٍ من اللقحات بـ3 أنواع، والإقبال مستمر.مخزوننا من الأوكسجين مطمئن، ولدينا نقص في الأدوية. بسبب عدم دعم الإمداد الطبي، ونوفر اللازم بجهود ذاتية من وزارة الصحة”.

وأشار إلى أن مكافآت الكوادر الطبية في طريقها إلى الحل، والوضع بصفة عامة جيد.

يشار إلى أن مدير الرعاية الصحية الأولية في طبرق خالد المريمي قد قال إن قطاع الصحة في طبرق عام 2021 المنصرم .. شهد عزوف كبير من المواطنين ضد تطعيم كورونا .

وذكر المريمي لأخبار ليبيا 24 أن العدد الذي تلقى الجرعة الأولى “19032”، وعدد من تلقى الجرعة الثانية قد بلغ عددهم “11160” مواطن .. وهي نسبة بسيطة جداً لا تذكر مقابل عدد سكان البلدية الذي يتجاوز الربع مليون مواطن.

وأشار مدير الرعاية الصحية الأولية في طبرق إلى أن التطعيمات المتوفرة حاليا هي الصيني “سينو فارم”، والأمريكي “فايزر”.

وتابع أنه يوجد في المدينة عدد 9 مراكز تطعيم داخل البلدية وهي “الرعاية الصحية الأولية في حي المنارة، وعيادة المختار.. كما هو الحال في مركز باب درنة للأمومة والطفولة، والمركز الطبي، وعيادة الجهاد، وباب الزيتون، وكمبوت، وقصر الجدي، وبالخاثر”.