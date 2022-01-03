السايح: تم تهديدنا إذا نشرنا أسماء معينة ضمن قائمة مترشحي الرئاسة

أخبارليبيا24

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين. تلقينا تهديدات باقتحام المفوضية إذا نشرنا القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية تضم أسماء معينة.

وأضاف السايح في إحاطته أمام مجلس النواب. أن المفوضية وُجهت لها عدة اتهامات، ووُصفت بأنها مؤسسة فاشلة؛ رغم أن الطعون كانت غير منصفة بالنسبة للمفوضية.

وأكد أن عدم تضمين التعديلات التي طلبتها المفوضية عطّل سير العملية الانتخابية. مشددًا حرصه على النأي بالمفوضية عن الخوض في الأمور السياسية.

وقال السايح :”تفاجأنا بأن طلبات الترشح للرئاسة قاربت 100 طلب، وأغلبها جاء في آخر 4 أيام من فترة القبول”.

ولفت رئيس المفوضية. إلى أن ميزانية المفوضية 93 مليون دينار، أُنفق منها 55 مليونا حتى الآن أغلبها صُرف لصيانة مبنى المفوضية.

وأكد أنهم طالبوا تسلم القوانين في بداية شهر يوليو. ولكن القوانين تأخرت وصدرت في سبتمبر وأكتوبر، وهذا سبب إرباكا في مراجعة الملفات بشكل دقيق.

وأفاد السايح أنه طالب كذلك مجلس النواب بتشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية تشارك فيها المفوضية وخبراء أمميون.

وقال أيضًا :”أحد مترشحي الرئاسة انتقد المفوضية على قناة أجنبية، ونحن لدينا ما يثبت تزويره توقيعات التزكية الخاصة به”

ولفت إلى أن هناك مشكلة في شرط شهادة الحالة الجنائية حيث ترشح عدد ممن لديهم سوابق جنائية. مؤكدًا أنهم ليسوا متأكدين من مقدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات في ظل الظروف الحالية.