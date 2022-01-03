الاتحاد ينجو من السقوط في فخ المحلة

3 يناير، 2022 9:58 ص
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أخبار ليبيا24

خطف فريق المحلة نقطة ثمينة بتعادله أمام الاتحاد بهدف لمثله أمس الأحد على ملعب الخمس في الجولة السابعة بالمجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المحلة بهدف عبد العزير العموري في الدقيقة 17 بعد تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء. غالطت الحارس معاذ اللافي. وعدل معاذ عيسى الكفة للاتحاد بضربة جزاء في الدقيقة 82.

وهذا التعادل الثاني على التوالي للاتحاد وبذات النتيجة 1-1 والرابع للمحلة على التوالي هذا الموسم.

وخلال المواجهة، كثف المحلة ضغطه بعد الهدف وكاد أن يسجل مرة أخرى في الدقيقة 23. لكن كرة فراس جمعة الثابتة تصدت لها عارضة الاتحاد.

تعادل إيجابي بين الاتحاد والمحلة
تعادل إيجابي بين الاتحاد والمحلة

فرص ضائعة

وأضاع أحمد الهرام فرصة ثمينة للاتحاد بالدقيقة 27 عندما لم يحسن التعامل مع الكرة داخل منطقة جزاء المحلة. وحاول ربيع الشادي مباغتة حارس المحلة حمزة البرجي في الدقيقة 34 لكن تسديدته لم تكن مركزة.

وحاول الاتحاد الوصول لمرمى المحلة في الدقيقة 42  لكن الحارس حمزة البرجو تصدى  لكرة أولى من معاذ عيسى وثانية من المهدي الهوني.

وأضاع كريست جونيور فرصة لتسجيل الهدف الثاني للمحلة في الدقيقة 62 وهو على بعد خطوة من الشباك الاتحادية.

وشهدت الدقيقة 79 حصول الاتحاد على ركلة جزاء بعد عرقلة معاذ عيسى ليتقدم ذات اللاعب وسيجل هدف التعادل في الدقيقة 82.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 11 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما زاد المحلة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

 

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3 يناير، 2022 9:58 ص
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