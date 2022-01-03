الأهلي طرابلس يتعادل مع الاتحاد المصراتي في آخر أنفاس المباراة

أخبار ليبيا 24 –خاص

حسم التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة مواجهة الأهلي طرابلس، وضيفة الاتحاد المصراتي، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب الخمس ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وجاءت أهدافها في الشوط الثاني.

حيث سجل الاتحاد المصراتي هدف السبق بواسطة عبد الله الشعافي في الدقيقة 48 من علامة الجزاء.

واضاف لاعب الاتحاد المصراتي الكونغولي بكاكي كريست الهدف الثاني في، في الدقيقة 76.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبير حين قلص أحمد القديري الفارق للأهلي طرابلس في الدقيقة 90.

ومن ثم خطف صالح الطاهر التعادل لفريقه برأسية محكمه في الدقيقة 90+5.

وقاد المدرب التونسي مراد العقبي، الاتحاد المصراتي بعدما استلم مهمة تدريب الفريق بدلا عن الصربي برانكو الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وواصل الأهلي طرابلس سلسله تعادلاته مسجلا تعادله الرابع على التوالي.

من جانبه لم يفقد الاتحاد المصراتي أي لقاء آخر 4 مباريات في الدوري.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد المصراتي غلته من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الخامس للمجموعة الثانية.

بينما حل الأهلي طرابلس في المركز السادس بذات الرصيد.