الأهلي بنغازي يواصل سلسلة انتصاراته ويُسقط التعاون

أخبار ليبيا 24 – خاص

سجل المهاجم التونسي هيثم الجويني هدفين قادت فريقه الأهلي بنغازي للفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن الجولة السابعة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم التعاون بهدف من ركلة جزاء نجح في تسجيلها فرج عبد الحفيظ في الدقيقة 30 مانحا فريقه التقدم.

ونجح الجويني بإدراك التعادل للجزارة في الدقيقة 41 بعد تلقيه لكرة مثاليه من المدافع الشاب علي يوسف.

وعاد الجويني ليمارس هوايته في هز الشباك في الدقيقة 72 ليضيف هدفا من ركلة جزاء ليمنح فريقه فوزا لم يكن سهلا.

ويعد الفوز هو السابع للأهلي بنغازي بعد مرور 7 جولات من الدوري بينما خسر التعاون مباراته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم.

وبهذا الفوز عزز الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة.

بينما توقف رصيد ابناء إجدابيا عند 5 نقاط في المركز السابع.