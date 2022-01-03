إطلاق المرحلة الثانية لإزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي

أخبار ليبيا 24

أطلق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة العمليات الأمنية، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الحملة الأمنية لإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات النهر الصناعي، بناءً على تعليمات النائب العام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه جرى اليوم تنفيذ حملة أمنية ابتداء من مدينة غريان وصولاً لمدينة الأصابعة والقواليش.

أشارت إلى إزالة كافة التوصيلات غير القانونية وإغلاق مجمعات المياه التي يتم تعبئتها بطرق غير قانونية من مسارات نقل المياه.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الحملة تستمر لتشمل كافة مناطق الجبل الغربي.

وضبطت دوريات أمنية خلال الأشهر الماضية عددًا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

وأيضا أغلقت مجمعات مياه تعبَّأ عن طريق هذه التوصيلات.