إطلاق المرحلة الثانية لإزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي

3 يناير، 2022 11:03 م
5

 أخبار ليبيا 24

أطلق فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة العمليات الأمنية، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الحملة الأمنية لإزالة التوصيلات غير القانونية من مسارات النهر الصناعي، بناءً على تعليمات النائب العام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه جرى اليوم تنفيذ حملة أمنية ابتداء من مدينة غريان وصولاً لمدينة الأصابعة والقواليش.

أشارت إلى إزالة كافة التوصيلات غير القانونية وإغلاق مجمعات المياه التي يتم تعبئتها بطرق غير قانونية من مسارات نقل المياه.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن الحملة تستمر لتشمل كافة مناطق الجبل الغربي.

وضبطت دوريات أمنية خلال الأشهر الماضية عددًا من التوصيلات العشوائية على خطوط نقل المياه بجهاز النهر الصناعي.

 وأيضا أغلقت مجمعات مياه تعبَّأ عن طريق هذه التوصيلات.

3 يناير، 2022 11:03 م
5

مقالات ذات صلة

فنانة المصرية

بعد غياب أكثر من 20 عاما.. فنانة مصرية تعود للتمثيل

3 يناير، 2022 11:57 م

بحضور وليامز.. مستجدات العملية الانتخابية على طاولة الرئاسي

3 يناير، 2022 11:23 م
الأهلي بنغازي

الأهلي بنغازي يواصل سلسلة انتصاراته ويُسقط التعاون

3 يناير، 2022 10:07 م
الأهلي طرابلس

الأهلي طرابلس يتعادل مع الاتحاد المصراتي في آخر أنفاس المباراة

3 يناير، 2022 9:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى