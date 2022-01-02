وزارة الصحة: 137 حالة مصابة بـ “كورونا” تخضع للعناية الفائقة
أخبار ليبيا 24
أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ خلال 24 ساعة الماضية 137 حالة.
جاء ذلك وفق النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح الوزارة أن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية 15 حالة.
وبلغ إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل 22 حالة.
وفي السياق أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 916 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 690 حالة فيما توفيت 12 حالة.
وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 389650 حالة.