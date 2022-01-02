هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفي الدولة بالجزائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفي الدولة .. بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.

وترأس تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفية ممارسة الحق النقابي .. وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان.

تنظيم السلطة

وقال البيان إنه ”بعد عرض الوزير الأول، وزير المالية لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين .. وجه الرئيس تبون جملة من الأوامر والتوجيهات والتعليمات بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها“.

وأكد في هذا السياق على ”ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد .. واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ من أين لك هذا“.

الحق النقابي

وأوضح البيان أنه ”بخصوص كيفية ممارسة الحق النقابي، شدد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية .. وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق“ .

وأكد أن ”مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل“.

تكريس الشفافية

ودعا تبون إلى ”إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية .. لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي“.

وكان الرئيس الجزائري قد أصدر جملة من الأوامر والإجراءات الرامية إلى تكريس الشفافية ومكافحة الفساد .. ومنها قرار إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي تضمنها الدستور الجديد (المصادق عليه بعد التعديل في نوفمبر 2020) في مادته 204 .. وإنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، في يوليو 2021.

جرائم تكنولوجيات الإعلام

ومن الإجراءات المتخذة في هذا المجال أيضا، تقرر في أغسطس الماضي .. استحداث قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال .. وهو قطب ذو اختصاص وطني مكلف بالجرائم السيبرانية، وهو ما سيرفع من فعالية التخصص القضائي، بحسب خبراء القطاع.