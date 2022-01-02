نيكولاس كيج يرفض تصنيفه كممثل ويفضل لقب أخر

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أعلن الممثل الأمريكي الحائز على جائز أوسكار، نيكولاس كيج، عن رفض تصنيفه كـ”ممثل”.‏

وأكد في تصريحات لمجلة “فارايتي” الأمريكية أنه يفضل إطلاق عليه لقب “مسرحي”. على الرغم من إشارته إلى أن “ممثل قد يبدو طنانا”.

واعتبر نيكولاس كيج 57 عاما أنه عندما يقول الناس “إنه ممثل رائع فهذا يعني أنه كاذب عظيم”.

بينما فسّر تفضيله للقب “مسرحي” لأن المسرحية تعني “أنك تدخل في قلبك. أو أنك ذاهب إلى مخيلتك أو ذكرياتك أو أحلامك، وأنت تعيد شيئا ما للتواصل مع جمهور”.

ويلعب نيكولاس كيج حاليا دور البطولة في فيلم “Pig”، من إخراج مايكل سارنوسكي. الذي وصفه الممثل الأمريكي بأنه “رئيس الملائكة ميخائيل”.

وعن السر وراء منح مخرج فيلمه الجديد ذلك الوصف، أوضح نيكولاس كيج. أن سارنوسكي أعاد اكتشافه في هذا الفيلم.

وقال: “كنت على يقين دائم بأن الأمر سيستغرق مخرجا شابا سيعود أو يتذكر بعض الأفلام التي صنعتها. وأعلم أنني قد أكون مناسبا لسيناريو الفيلم ويعيد اكتشافي، ولهذا السبب فهو ليس مايكل فحسب، إنه رئيس الملائكة ميخائيل”.

يشار إلى أن نيكولاس كيج أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر سبتمبر الماضي. بعد أن تم رصده وهو يتعرض للطرد في مطعم داخل أحد الفنادق، وهو في حالة سكر وحافي القدمين وأشبه بالمشرد.

وأعلن نجم هوليوود الأمريكي، نيكولاس كيج، زواجه ودخوله “القفص الذهبي” للمرة الخامسة.

وبحسب مجلة “ذا هوليوود ريبورتر” الأمريكية، فقد تزوج كيج 57 عاما من فتاة تدعى، ريكو شيباتا، والتي تبلغ من العمر 26 عاما.