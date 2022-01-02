نادية عمران: تأجيل الانتخابات بسبب عدم وجود أساس دستوري 

أخبارليبيا24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران. إن السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات هو عدم وجود أساس دستوري تصدر استنادا عليه القوانين الانتخابية.

وأوضحت عمران لـ”أخبارليبيا24″ أن ما أصدره مجلس النواب من قوانين انتخابية مثقلة بالعوار القانوني، ومخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وأشارت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور إلى أن الأزمة الليبية هي أزمة دستورية، موضحة أن إحاطة المفوضية لن تضيف شيئاً لأن الأساس غير سليم.

وتابعت :”لو كانت هناك قاعدة دستورية توضح الشروط المطلوبة للمترشحين رئاسياً ونيابياً ومحكمة دستورية تفصل في المنازعات الدستورية لما وصلنا لهذه الحال“.

وأشارت عمران إلى أن تصريحات الناطق باسم مجلس النواب الأخيرة بخصوص مشروع الدستور كانت مشجعة.

وأضافت :”نأمل أن تكون خطوة في اتجاه تلافي الأخطاء السابقة. ونأمل أن تكون الهيئة طرفاً في النقاشات المتعلقة بخارطة الطريق التي من المفترض أن تمضي بالبلاد قدما للانتخابات“.