لجنة خارطة الطريق تستعد لعقد اجتماعاتها مع الأطراف الليبية

أخبار ليبيا24

أعلنت، لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب، وتضم عشرة نواب، اليوم السبت. أنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية (السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية) من أجل توسيع قاعدة المشاركة، والاستماع لكل الآراء والمقترحات.

وأوضحت اللجنة، التي شكلها مجلس النواب بعد تعذر إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر 2021. أنها ستلتقي في المرحلة الأولى مع المجلس الأعلى للدولة والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، إضافة إلى الأحزاب السياسية.

وقالت لجنة خارطة الطريق، في ختام اجتماعها الثاني اليوم في طرابلس، إن اللقاءات ستكون وفقا للترتيبات المطلوبة وبالتنسيق مع هذه الجهات.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن اجتماع اللجنة. تناول وضع برنامج عمل اللجنة والجهات التي سوف تتواصل معها.

لجنة خارطة الطريق

وكان مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه. لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

كما أضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة”.

عقد جلسة لمجلس النواب

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الإثنين المقبل. جلسة رسمية في طبرق للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء إدارة المفوضية العليا للانتخابات حول العملية الانتخابية. كما سيناقش ما يستجد من أعمال.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في بيان صحفي الشهر الماضي. أنها “تقترح وبالتنسيق مع مجلس النواب تأجيل يوم الاقتراع (الجولة الأولى) إلى 24 من شهر يناير 2022. على أن يتولى مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات بإزالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.

وقالت المفوضية إن قراراتها “فيما يتعلق باستبعاد عدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، أوجدت حالة من عدم اليقين بأن قرارات الاستبعاد “جانبها الصواب”.